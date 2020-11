Estava anunciado desde ontem que Sergio Ramos seria o jogador presente esta segunda-feira na conferência de imprensa da seleção espanhola, mas o central do Real Madrid, que viu esta segunda-feira o seu futuro ser tema de destaque de várias publicações desportivas do país, recuou e não irá apresentar-se aos jornalistas.





Sergio Ramos não quererá ser protagonista de 'ruído' envolta da seleção espanhola e por isso terá pedido para não fosse ele a fazer a antevisão do jogo entre Espanha e a Alemanha, terça-feira, da Liga das Nações. Ramos foi assim 'substituído' por Rodri.As negociações do defesa central com o Real Madrid para um entendimento sobre a renovação de contrato, assim como rumores de uma eventual proposta do PSG são esta segunda-feira um dos assuntos mais comentados em Espanha.No sábado, o Sergio Ramos tornou-se no jogador europeu com mais internacionalizações , no entanto, o jogo diante da Suíça não correu de feição ao central espanhol, que falhou dois penáltis