Com Ronaldo ao barulho, Florentino Pérez é chamado de "cínico" e "desavergonhado"

Ramón Calderón não poupou nas palavras na hora de criticar o atual líder do Real Madrid, Florentino Pérez. O ex-presidente dos merengues recorreu à rede social 'Twitter', para comentar a transferência de Cristiano Ronaldo do Manchester United para o Real Madrid, que aconteceu em 2009.Recentemente, em entrevista à rádio 'Onda Cero', Florentino Pérez revelou que o avançado português foi "a melhor contratação" que já alguma vez fez, algo que incomodou o antigo dirigente madridista."Só pode vir de alguém cínico e desavergonhado. Atribuir os méritos a outros, desprezar o trabalho de grandes profissionais, é algo típico de pessoas mesquinhas e sem escrúpulos. A assinatura não era dele, nem minha, mas sim do Real Madrid", pode ler-se.Relembre-se que Cristiano Ronaldo trocou o emblema espanhol pela Juventus, no último ano, a troco de 100 milhões de euros.