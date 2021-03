Courtois: «Sobrevivi a um tsunami no Real Madrid»

Thibaut Courtois queixou-se numa entrevista ao diário belga 'HLN' que não tem tido o devido reconhecimento no seu país. O guarda-redes do Real Madrid diz que se sente tratado de forma diferente na Bélgica.





"Sobrevivi a um tsunami no Real Madrid e vejo os analistas dizerem que o Lukaku merece o troféu de melhor jogador belga a jogar no estrangeiro", constatou o guardião. "Quando tive três anos fantásticos no Atlético Madrid, recebi elogios em toda a Bélgica. Tornei-me desportista do ano e pensei que estava bem. Hoje tenho a sensação que tudo o que faço é considerado normal. A minha atuação no jogo contra o Valladolid parece que nem existiu, parece que continuar a jogar a um nível alto no maior clube do Mundo já não vale a pena", lamentou.Courtois sente alguma injustiça. "Entendo que deem o prémio de melhor belga no estrangeiro ao Lukaku, mas eu também o merecia. Nem fui nomeado para desportista do ano. É ridículo. Sinto que me apreciam mais em Espanha do que na Bélgica."O jogador considera que no seu país não lhe perdoaram o facto de ter falhado algumas convocatórias da seleção, bem como o erro grave que cometeu no jogo frente à Dinamarca. "Lesionei-me e simplesmente não pude ajudar a equipa. Se me julgam por isso, creio que é um ponto de vista ridículo. E quando cometi esse erro contra a Dinamarca, de repente pareceu que foi a única coisa que o Courtois fez em 2020."