Courtois explica erro no golo de Salah: «Tinha a bola sob controlo e quis passá-la...»

Guarda-redes que tantas vezs salvou o Real Madrid, o belga Thibaut Courtois cometeu esta noite um inesperado erro que permitiu a Mo Salah celebrar o segundo golo do Liverpool. O lance acabaria por não ter consequências mais grave, já que os merengues golearam por 5-2 , mas no final da partida o belga não fugiu ao assunto."O segundo golo do Liverpool foi um pouco de azar eu ter cometido aquele erro. Tinha a bola sob controlo e quis passá-la de imediato, mas quando vi que o Salah tinha parado decidi mudar de ideias e tentei tocá-la com o meu pé direito. Acabou por bater-me no joelho...", começou por analisar.Apesar do erro, o belga viu a equipa dar a volta ao texto e houve um nome a destacar-se. "O golo do Vinícius Jr. deu-nos vida e depois o Alisson Becker teve um momento como o meu e, todos sabem, no contra-ataque nós somos fortes. Nunca nos damos por batidos, vamos sempre reagir. Esses dois golos rápidos deram-nos uma ajuda grande a consegui-lo. Estivemos calmos mentalmente e quando temos o ascendente jogamos bem."A fechar, o belga elogiou a forma como Anfield tratou Modric e Benzema. "É a primeira vez que jogo um duelo de Champions aqui com fãs no estádio e o facto de terem aplaudido o Luka e o Karim apenas prova que estas pessoas sabem apreciar os grandes jogadores".