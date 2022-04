Courtois: «Goleada com o Barcelona foi um acaso»

Apesar de estar na mó de cima, depois do apuramento recente para as meias-finais da Liga dos Campeões e por liderar a Liga espanhola de forma destacada, o Real Madrid sofreu há um mês uma goleada na receção ao Barcelona (0-4) que ainda está na memória de todos. Thibaut Courtois, por exemplo, não a esquece, mas assegura que aquilo que se passou no Santiago Bernabéu naquela partida foi um mero acaso."Foi uma noite má, mas soubemos recuperar-nos rápido. Não há que pensar muito nessa derrota, mas estou dececionado, claro, porque não pude dar uma alegria aos adeptos. Creio que ficou claro, antes e depois dessa derrota, analisando os nossos resultados e desempenho, que aquilo foi um acaso", comentou o guarda-redes belga, ao 'El Capitán'.Courtois abordou ainda a reviravolta conseguida diante do Paris SG, numa eliminatória na qual muitos apontavam o Real Madrid como 'morto'. "Foi um sonho maravilhoso. Depois da primeira parte muito poucos apostariam na nossa qualificação, mas conseguimo-lo e foi uma dessas noites em que te sentes afortunado por jogar no Real Madrid".