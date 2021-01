Courtois: «O que a Liga fez é lamentável. Não somos marionetas»

No final do jogo entre o Osasuna e o Real Madrid (0-0), Thibaut Courtois era a voz da revolta do jogadores merengues por terem sido forçados a jogar num relvado congelado e sob um forte nevão em Pamplona.





"Quero agradecer ao Osasuna por ter conseguido melhorar um pouco o campo, mas é lamentável o que a Liga nos fez. Era algo que já se sabia. Claro que conseguimos jogar, mas fazê-lo com o relvado congelado. Somos humanos e não um espectáculo. Nós fazemos o que nos pedem. Dizem-te que, se não vieres, perdes três pontos, mas não foi seguro. Não somos marionetas que têm de jogar sempre. Hoje, fizemos o esforço, mas há que pensar nas viagens, na logística, como vamos voltar para casa", afirmou o guarda-redes belga.