Courtois revela que Mourinho o ajudou a melhorar trabalho de pés: «Permitiu-me ler melhor o jogo»

Courtois foi distinguido com o Troféu Yashin, que elege o melhor guarda-redes em cada época, e em entrevista ao 'L'Équipe', revelou a importância que quem joga entre os postes tem na construção das jogadas e relembrou a exibição que teve na final da Liga dos Campeões da época passada, que os merengues venceram."No ano passado, não ganhámos a Liga dos Campeões só graças ao Vinícius Júnior, Valverde, Benzema ou Rodrygo. Também foi graças a mim", começou por referir o internacional pela Bélgica, que está de regresso à convocatória do Real Madrid após recuperar de lesão."O guarda-redes moderno não serve apenas para evitar golos. Aqui no Real Madrid também tenho de começar as jogadas, sou eu quem, com o primeiro passe, decide como vamos construir o ataque e sair da pressão do adversário. Hoje sou quase um criador de jogo, os guarda-redes são muito mais importantes do que se pensa", explicou, deixando ainda um lamento."Sem um bom guarda-redes não se conquista um troféu. Às vezes somos esquecidos nos prémios do futebol. As pessoas votam mais rápido num avançado que marca golos do que num guarda-redes. Uma pena, mas continuamos a demonstrar que os guarda-redes são realmente importantes", frisou, indo mais longe: "Por vezes está escrito em letras grandes [nos jornais] quando é um guardião a cometer um erro. Quando tem um pequeno erro, matam-no e dizem que o jogo foi perdido por causa dele. Às vezes esquecemo-nos que o avançado já desperdiçou cinco ou seis situações fáceis de golo."Courtois apontou depois dois treinadores com quem trabalhou no Chelsea e que o fizeram melhorar o jogo de pés. "Em 2015, quando me lesionei no joelho, [José] Mourinho e [Guus] Hiddink fizeram-me ter muita posse de bola como homem livre e isso permitiu-me ler melhor o jogo, fazer melhores passes e jogar mais rápido. Sinto-me bem quando tenho a bola nos pés e posso passar bem. Gosto de ouvir dizer que o golo começou comigo e com o meu bom passe", contou o jogador, de 30 anos, que até começou por ser lateral-esquerdo."Jogava muito voleibol. Quando tinha sete ou oito anos era lateral-esquerdo no Genk. Um dia jogámos um torneio indoor na Alemanha e o treinador procurava um guarda-redes. Ofereci-me para jogar em todos os jogos e fui eleito o melhor guarda-redes. No ano seguinte continuei a fazer bem as coisas. Quando tinha 11 anos não queria ser guarda-redes, quando és jovem sonhas com marcar golos", admitiu.