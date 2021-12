Courtois, Valverde, Camavinga e Vinícius testam positivo à Covid-19

O Real Madrid informou esta quarta-feira, através de um comunicado publicado no site oficial do clube, que Courtois, Valverde, Camavinga e Vinícius testaram positivo à Covid-19 na última bateria de testes PCR realizados ao plantel madridista.Carlo Ancelotti não poderá contar com o quarteto na deslocação ao terreno do Getafe, no próximo dia 2 de janeiro, a contar para a 19.ª jornada da Liga espanhola de futebol.