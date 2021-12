Covid-19 não dá tréguas no Real Madrid: jogador da equipa B também pode estar infetado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os problemas continuam para o Real Madrid com o surto de Covid-19 que afeta o plantel e a equipa técnica nos últimos dias. Por esse motivo, Ancelotti ia levar sete jogadores da 'cantera' dos merengues para o encontro desta quarta-feira com o Athletic Bilbao, mas Sergio Arribas vai 'saltar' da lista, devido a um possível teste positivo à Covid-19, aguardando-se agora pelo resultado do PCR, avança o jornalista Arancha Rodríguez, da Cadena COPE.A confirmar-se, Arribas vai juntar-se a Modric, Marcelo, Asensio, Rodrygo, Isco, Alaba, Bale, Lunin e o adjunto Davide Ancelotti que continuam em isolamento após terem testado positivo à Covid-19.