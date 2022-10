«Cristiano Ronaldo é muito egocêntrico e prefere perder por 1-0 do que ganhar 5-0 sem marcar»

Jerzy Dudek publicou uma autobiografia que tem dado que falar. Esta segunda-feira foram divulgados alguns excertos da referida obra, na qual o antigo guarda-redes de Real Madrid e Liverpool fala sobre Cristiano Ronaldo e ainda lembra as picardias de Messi."Messi era provocador, tal como o treinador dele, Pep Guardiola. Estavam sempre dispostos a incomodar-te e conseguiam fazê-lo na perfeição. Ouvi Messi dizer coisas tão más a Pepe e Sergio Ramos que é difícil acreditar que aquilo pode ter saído da boca de uma pessoa que parece ser tão tranquila e simpática", pode ler-se, segundo o jornal italiano 'Il Posticipo'.O ex-internacional polaco comparou depois CR7 com Raúl González, jogadores com quem partilhou balneário no Real Madrid. "Raúl era um tipo arrogante, mas no geral era normal. Cristiano Ronaldo, por outro lado, é muito egocêntrico e com uma vontade enorme de ganhar, o que muitas vezes não é bem visto por quem vê de fora. Penso que preferia perder 1-0 do que ganhar 5-0 sem marcar", apontou Dudek na obra.