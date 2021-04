Damien Duff sobre Hazard: «Nunca foi profissional e chegou gordo ao Real Madrid»

Eden Hazard não está a ter vida fácil em Madrid. A cumprir a segunda época nos merengues, o belga tem sido assombrado pelas lesões e bastante criticado pelas exibições que têm ficado muito abaixo das expectativas. Mas as críticas não surgem só em Espanha. Damien Duff, antigo jogador do Chelsea, clube que Hazard representou durante 7 temporadas antes de rumar ao Real Madrid, questiona a forma física do jogador de 30 anos e o seu estatuto de Galáctico.





"Tem 30 anos, confia na sua agilidade, é um driblador rápido. Todos sabemos que depois dos 30... é sempre a descer. Nunca foi um grande profissional e nunca teve a vontade de Messi nem de Ronaldo. Se o fizesse, provavelmente seria mencionado com ambos. Chegou ao Real Madrid como um Galáctico, custou 150 milhões de euros e chegou gordo. Ou acima do peso, chamem-lhe o que quiserem", afirma o antigo internacional irlandês, que vai mais longe nas críticas."Preocupas-te com ele, porque já teve 11 lesões e voltar de 11 lesões... Ele mal joga há dois anos. Precisa de voltar, precisa de ser um grande profissional. Eu até poderia argumentar que ao longo da carreira sempre lutou contra o seu peso. Mas quando és contratado pelo Real Madrid, por 150 milhões, tens de chegar na melhor forma da tua vida. Ele teve sobrepeso porque estava de férias. Não vou entrar nisso. Odeio embirrar com um jogador, mas isto sempre esteve à vista de todos", justifica Duff.