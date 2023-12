Dani Carvajal sofreu lesão no gémeo esquerdo e desfalca Real Madrid

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O futebolista espanhol Dani Carvajal, do Real Madrid, lesionou-se no gémeo da perna esquerda, no jogo de sábado da Liga espanhola, e estará fora dos relvados durante cerca de um mês.

"Após os exames realizados ao nosso jogador Dani Carvajal, foi diagnosticada uma lesão no músculo gémeo da perna esquerda. Pendente de evolução", refere o clube, que integra o mesmo grupo do Sporting de Braga na Liga dos Campeões.

Com esta lesão, o lateral direito 'merengue' irá falhar os jogos com o Betis, Union Berlim, da 'Champions', Villarreal, Alavés e Maiorca, sendo a principal preocupação recuperar para as meias-finais da Supertaça, em 10 de janeiro, na Arábia Saudita.

Na Liga dos Campeões, o Real Madrid está apurado para os oitavos de final como vencedor do Grupo C, e quando falta disputar uma jornada, na qual o Sporting de Braga (quatro pontos) visita o Nápoles (sete), ainda com hipóteses de apuramento.

Precisam de vencer fora o Nápoles, com melhor resultado do que a derrota em casa por 2-1, e mesmo em relação ao 'play-off' de acesso à Liga Europa é necessário manterem distância para o Union Berlim, que está a dois pontos e recebe o Real Madrid.