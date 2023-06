Dani Ceballos renova com o Real Madrid

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Dani Ceballos renovou contrato com o Real Madrid até 2027, anunciou esta sexta-feira o clube, ao serviço do qual o internacional espanhol já conquistou 11 troféus.

O médio, de 26 anos, chegou aos merengues em 2017, proveniente do Betis, e disputou 120 jogos pelo Real Madrid em quatro temporadas, com dois empréstimos aos ingleses do Arsenal pelo meio.

Desde a sua contratação, Ceballos alcançou pelos espanhois: duas Ligas dos Campeões, três Mundiais de clubes, duas Supertaças Europeias, uma La Liga, uma Taça do Rei e duas Supertaças de Espanha.

O médio foi internacional pela seleção principal espanhola em 13 ocasiões, além de se ter sagrado campeão da Europa de Sub-19 e Sub-21.