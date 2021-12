David Alaba eleito pela oitava vez o futebolista austríaco do ano

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O internacional David Alaba, do Real Madrid, foi eleito pela oitava vez o futebolista austríaco do ano, numa votação levada a cabo pelos treinadores da Bundesliga da Áustria.

"Foi um ano especial, bonito e emotivo, porque aceitei um novo desafio após 13 anos, ao mudar do Bayern para o Real Madrid. Foi um grande passo para mim, e também fora dos relvados", disse o jogador à agência austríaca APA, organizadora do troféu.

Alaba, de 29 anos, falou desde casa, onde se encontra em isolamento, depois de ter tido na terça-feira um teste positivo ao SARS-CoV2, sendo a segunda vez que fica infetado, depois de um resultado positivo ainda na pré-época, em julho.

O defesa, que recebeu os votos de sete dos 12 treinadores do campeonato austríaco, é o jogador que mais vezes foi considerado o melhor do país, com distinções em 2021, 2020, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 e 2011.