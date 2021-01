David Alaba vai jogar no Real Madrid na próxima temporada

David Alaba vai ser jogador do Real Madrid a partir da próxima temporada. De acordo com a Marca, o defesa austríaco, que está em final de contrato com o Bayern Munique, aceitou uma proposta do Real Madrid e vai assinar contrato válido para as próximas quatro épocas.





Alaba vai passar a auferir um salário anual na ordem dos 11 milhões de euros.Aos 28 anos, o austríaco era pretendido por muitos gigantes europeus, como PSG, Man. City, Chelsea ou Liverpool, mas os merengues ganharam a corrida. É assim o primeiro reforço do Real Madrid para 2021/22.