«Dizer 'não' ao Real Madrid terá um custo para Mbappé no futuro»

Rafael Martín Vázquez, antigo jogador do Real Madrid, elogiou esta segunda-feira a temporada realizada pelos merengues e ainda abordou o facto de Mbappé ter escolhido ficar em Paris."O Real Madrid está sempre obrigado a ganhar. Quando conquistas os dois títulos mais importantes [campeonato e Liga dos Campeões] numa temporada, não podes pedir mais e ainda para mais quando não partes com o favoritismo", começou por dizer à 'EFE', após a apresentação do VIII Torneio de Golfe Solidário organizado pela Associação de ex-jogadores de futebol do Real Madrid.Já sobre a transferência falhada de Mbappé, o antigo médio espanhol alertou para a diferença que poderá fazer no futuro do internacional francês."Uma coisa é o que se pode pensar sobre Mbappé, sem ter informação, mas é difícil analisar bem. Parecia que estava tudo feito, mas no final não se concretizou. Independentemente do jogador que fores, dizer 'não' ao Real Madrid terá um custo no futuro", frisou Vázquez.Fernando Morientes, ex-jogador dos merengues, também comentou a decisão do avançado gaulês de preferir renovar com o PSG até 2025, tendo minimizado o sucedido. "Não vamos sentir falta dele", vincou à 'EFE', à margem do mesmo evento.