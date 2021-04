Drenthe recorda passagem pelo Real Madrid: «Tive tantas noites bonitas com o Guti...»

Roysthon Drenthe recordou numa entrevista à revista holandesa 'Voetbal International' a sua passagem pelo Real Madrid, clube onde chegou em 2007 depois de ter brilhado no Europeu de sub-21 ao serviço da Holanda. E contou algumas das suas aventuras extra-desportivas...





"Durante as minhas férias no Suriname telefonaram-me todo o tipo de presidentes", contou o agora jogador dos espanhóis do Racing Murcia."Ligou o Mijatovic do Real Madrid, o Joan Laporta do Barcelona e mais uns quantos, nem sequer me lembro dos nomes. O José Mourinho também falou com o meu empresário, tinham um contrato de 5 anos preparado para mim no Chelsea. Mas queriam que fosse emprestado ao Feyenoord uma época, antes de ir para Londres. Eu já tinha decidido que o escolhido seria o Real Madrid, eles queriam-me de imediato", recordou.Drenthe deixava antever um futuro promissor, mas a indisciplina e os maus hábitos foram uma constante, como o próprio acaba por admitir. "Tive tantas noite bonitas com o Guti... Frequentemente juntávamo-nos com o Wesley Sneijder, o Robinho e o Gonzalo Higuaín. O Wesley e eu éramos unha com carne e podíamos passar a linha vermelha de vez em quando."O jogador, de 34 anos, recorda que se comprometeu com a família e com o clube que ia deixar de sair à noite, mas que não cumpriu. "Abrimos a porta da quinta, pusemos o carro em ponto morto e empurrámo-lo pela ladeira abaixo. Chegámos ao fim da rua e ligámos o motor. Depois, fingíamos que tínhamos dormido na parte de baixo da casa, ninguém se dava conta de que tínhamos saído", relata.