Drenthe sobre Ronaldo: «Quase não tinha vida. Se queríamos fazer algo secreto não podíamos contar com ele»

Os holandeses Royston Drenthe e Rafael van der Vaart estiveram no programa 'Kick ‘t Met', da Ziggo Sport, onde recordaram os tempos no Real Madrid e o convívio com Cristiano Ronaldo.Van der Vaart elogiou Drenthe e recordou como o defesa, quena carreira, desafiava o português. "Para mim foi o melhor lateral esquerdo de sempre da Holanda. Se tivesse deixado de lado o ego e o seu futebol de rua, podia ter jogado na seleção até há pouco tempo", garantiu o antigo médio. "Ele gostava de jogar contra o Cristiano nos treinos. Era um desafio. Perguntava 'Cristiano? Quem é?' O Ronaldo ficava louco com ele. Era rápido, ágil e técnico. Como ia passar? A dada altura o Cristiano começou a correr pela ala esquerda porque já não sabia o que fazer com o Drenthe."Mas os dois elogiaram Ronaldo. "Vi-o marcar livres nos treino e pensei 'é isto é que é tão bom?' Não mostrou muito nível nos primeiros treinos. Mas quando começava o jogo ele estava preparado e fazia tudo muito bem", recorda Van der Vaart."O Cristiano era um tipo muito agradável e uma grande pessoa. Quase não tinha vida. Se queríamos fazer algo em segredo, não podíamos contar com ele. Então, segui o meu próprio caminho", acrescentou Drenthe.