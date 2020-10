«É falta de Ramos»: áudio divulgado promete aquecer polémica em Espanha

O clássico entre Barcelona e Real Madrid, que a formação merengue venceu sábado, por 3-1, ainda dá que falar em Espanha e promete polémica, com Sergio Ramos envolvido.





Ojo a esto: El asistente le dijo a Martínez Munuera: “Es más, Ramos le agarra de la camiseta a Lenglet” #fcblive pic.twitter.com/m7Mre2vHTh — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) October 26, 2020

O central do Real Madrid converteu um penálti aos 63 minutos, colocando o resultado em 2-1, mas segundo o programa 'Què T'hi Jugues' da SER Catalunya, o árbitro assistente de Martínez Munuera, terá avisado o árbitro valenciano sobre uma falta anterior do central do Real Madrid."A falta é do Ramos, é do Ramos. Agarra primeiro a camisola", teria avisado o árbitro assistente de Martínez Munuera, para que este se dirigisse ao VAR para analisar o lance entre Sergio Ramos e Lenglet.Mas o árbitro decidiu que falta de Lenglet e assinalou penálti, convertido com sucesso pelo capitão merengue.Com a divulgação do áudio, a imprensa espanhola refere existir a possibilidade do Barcelona pedir esclarecimentos ao Comité de Arbitragem sobre o caso.