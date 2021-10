Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Eden Hazard volta a cair: o histórico de lesões do craque belga após deixar Inglaterra Número ‘7’ do Real Madrid foi do céu ao inverno em poucos meses e continua a somar problemas físicos





• Foto: Lusa/EPA