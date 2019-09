Éder Militão apontado ao onze

Éder Militão pode realizar a sua estreia ao serviço do Real Madrid na terça-feira, quando os merengues defrontarem o PSG para a Liga dos Campeões. O central ex-FC Porto está de regresso da seleção brasileira e será avaliado por Zidane, mas, segundo a imprensa espanhola, deverá ser lançado para fazer dupla com Varane, já que o treinador não pode contar com Sergio Ramos e Nacho, ambos suspensos.

Quem também poderá estrear-se é o guarda-redes Aréola, que será apresentado amanhã em conferência de imprensa e figurará na lista de convocados para os próximos encontros. Ao mesmo tempo, Zidane acaba de perder Luka Modric, por ter contraído "uma lesão muscular no adutor da perna direita" ao serviço da Croácia. O comunicado dos merengues não indica o tempo de paragem do médio.