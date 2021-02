Empresário de Gareth Bale revela: «Zidane não o quer de volta»

O regresso de Gareth Bale a Londres está muito longe de ser o idealizado. O experiente extremo galês, de 31 anos, não tem tido a preponderância que se lhe apontava no seu regresso ao Tottenham, tendo já sido relegado para o banco dos spurs com alguma frequência durante esta temporada.

Em declarações ao 'Goal', Jonathan Barnett, empresário do internacional galês, revelou que o extremo continua a adorar Madrid e que o seu regresso à capital espanhola e ao Real Madrid nunca seria um problema para o mesmo, uma intenção que aparentemente não será igual à de Zinedine Zidane.

"Ele continua a adorar Madrid. Ele não tem nenhum problema com o clube, que é magnífico. Não seria um problema para ele [regressar ao Real Madrid]. Eles só precisam de decidir se o querem de volta, se pode jogar pelo Real Madrid e todo esse tipo de coisas. Devem perguntar ao senhor Zidane se o quer de volta, eu penso que não", começou por referir o empresário, antes de abordar a relação do seu cliente com José Mourinho no Tottenham.

"Eles [Bale e José Mourinho] têm uma boa relação, não existe qualquer problema. Os jornalistas é que gostam de criar problemas, mas não existe nenhum. Nós esperávamos que ele jogasse mais; as coisas não têm corrido tão bem, mas a equipa também não tem estado assim tão bem", concluiu.