Empresário garante: «Fanáticos do Real Madrid trataram Gareth Bale de forma asquerosa»

Jonathan Barnett, empresário de Gareth Bale, teceu duras críticas à forma como os adeptos do Real Madrid têm tratado o avançado nos últimos anos. No dia em que a federação de casas do Real Madrid emitiu um comunicado a criticar duramente o jogador - que termina contrato no final da época -, o agente voltou a sair em defesa do escocês."Não há solução, não me importa. Por que me vou importar?", retorquiu Bernett, em declarações ao jornal 'As', quando confrontado com o comunicado das casas. "Ele nunca o disse, mas digo-o eu. É o que penso e não o que ele pensa, não falo em nome do Gareth Bale. Penso que os fanáticos o trataram de uma maneira asquerosa."E quando lhe perguntam por que tem essa opinião, o empresário respondeu com perguntas. "Não ouviste as vaias, a forma como se comportaram? Ouviste ou não?", atirou Barnett, exigindo uma resposta do jornalista. "É por causa disso. É porque é a verdade. Ele foi fantástico para o Real Madrid, vê todas as coisas que ganhou para eles. E o que golos que marcou. Trataram-no de forma adequada? Não!"Será que os adeptos não esperavam mais de Gareth Bale? "Não sabem nada e não me importam. Vocês perguntaram e é a minha opinião e não a do Gareth Bale."