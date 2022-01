«És muito mau»: as palavras de Marcelo para o árbitro que podem valer-lhe dois jogos de castigo

Marcelo foi uma das novidades promovidas por Carlo Ancelotti no onze do Real Madrid para o duelo frente ao Elche, para o oitavos de final da Taça do Rei de Espanha, mas esteve muito perto de ficar associado a uma possível eliminação dos merengues que foi 'travada' com golos de Isco e Hazard no prolongamento.

Tudo porque o experiente lateral-esquerdo brasileiro viu o cartão vermelho direto após um lance com um adversário ao minuto 103 da partida. Um minuto depois, o Elche passava para a frente do marcador e deixava o Real Madrid com um pé de fora da prova.





Incrédulo, primeiro com a decisão do árbitro e de seguida com a admoestação do vermelho, Marcelo acabou por dizer ao árbitro: "És muito mau", palavras que constam no relatório do juiz do encontro e que foram divulgadas na noite desta quinta-feira pela imprensa desportiva espanhola.

Estas palavras poderão valer ao lateral internacional brasileiro uma punição de até dois jogos, um pelo facto de ter visto um cartão vermelho direto e outro devido às palavras injuriosas proferidas em direção ao árbitro da partida.