«Estás com eles ou connosco?»: Arrigo Sacchi recorda raspanete de Florentino Pérez

Arrigo Sacchi, que amanhã cumpre 75 anos, deu uma entrevista à 'Gazzetta dello Sport' onde recorda alguns dos momentos mais marcantes da carreira. O antigo treinador italiano contou um episódio ocorrido no Santiago Bernabéu, quando era diretor técnico do Real Madrid.





"Lembro-me de estar no túnel do Bernabéu, a fumar, a poucos minutos de um clássico. O Rijkaard era treinador do Barcelona e eu era diretor técnico do Real Madrid. Eu disse-lhe: 'tem calma, vais ganhar fácil, nós não somos competitivos'. O Florentino [Pérez] ouviu e disse 'estás com eles ou connosco?' O Barça ganhou por 3-0", recordou o italiano.Sacchi lembrou também um episódio curioso com Berlusconi. "Prometeu-me uma casa e um mordomo se eu fosse para o Monza como diretor técnico. Disse-lhe 'não, obrigado, é tarde'."Do futebol moderno, Sacchi diz que gosta de ver jogar o Manchester City e o Bayern Munique. "Em novembro, no momento mais crítico, o Guardiola telefonou-me e eu disse-lhe 'não estás a pressionar'. O Pep melhora as ligas em que treina, transmite valentia e ideias, como fazia o meu Milan."