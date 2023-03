Estrela do Real Madrid critica pormenor na camisola da equipa: «Isto é uma merda...»

Toni Kroos teceu, em conversa com o irmão Felix no podcast 'Einfach mal luppen', muitas críticas ao equipamento do Real Madrid, frisando que a gola que os merengues têm na camisola é "incómoda e nada agradável"."Esta temporada também temos gola [na camisola]. Um polo não é uma camisola de futebol. Isto é para todos os fabricantes: isto é uma merda! As camisolas com gola não são boas, são incómodas e nada agradáveis. E depois ainda temos dois botões... Só faltava colocarem mais uns botões e jogávamos de camisa... Não é nada agradável", referiu o alemão, que há alguns meses tinha deixado muitos elogios à camisola usada pelo Real Madrid em 2019/20."Foi a camisola mais bonita com que já joguei. Durante um ano dizia: 'Temos de ganhar um título com esta camisola'. Se não ganhássemos, era uma falta de respeito. Acabámos por ser campeões [da LaLiga]. Às vezes nem a queria trocar. Queria levá-la para casa", assumiu, à data.