Euforia em Aranda de Duero para receber o Real Madrid

O Real Madrid, detentor da Taça do Rei, defronta hoje o Arandina, emblema que ocupa o último lugar do Grupo 1 do 4º escalão. O clube de Aranda de Duero, pequena vila banhada pelo Rio Douro na comunidade de Castela e Leão, está naturalmente em euforia. Com a ajuda do município e de empresários locais, o Arandina conseguiu reunir as condições exigidas pela Federação para receber o Real. Além das melhorias do relvado e da iluminação, a capacidade do estádio aumentou de 4 mil para 10 mil espectadores. O investimento ronda os 150 mil euros, mas o Arandina espera um retorno a rondar os 350 mil euros.

Carlo Ancelotti confirmou que Kepa voltará ao onze e admitiu que Arda Güler deverá estrear-se finalmente pelo Real Madrid. "Pode ser titular", referiu o técnico, elogiando Bellingham: "É o melhor do Mundo".