Ex-árbitro espanhol recorda: «Expulsei o Cristiano Ronaldo e não voltei a apitar o Real Madrid»

Estrada Fernández, um antigo árbitro espanhol, contou no programa 'ElDesmarque Mediodía' que os árbitros estão sob grande pressão quando arbitram jogos das chamadas equipas grandes. E contou um episódio que aconteceu com Cristiano Ronaldo, em 2009."Os árbitros estão pressionados, não é a mesma coisa apitares um jogo da equipa do teu bairro ou de uma equipa grande como o Barcelona, o Real Madrid ou o Atlético Madrid. Se cometes um erro o comité castiga-te", explicou.Depois recordou uma situação pela qual ele mesmo passou. "Depois, não arbitras mais os grandes. Tenho um exemplo que me aconteceu em 2009, quando expulsei o Cristiano Ronaldo. Nessa temporada não arbitrei mais o Real Madrid. Sabes que há repercussão mediática e tens de ter muito cuidado na hora de tomar uma decisão."Segundo recorda a 'Marca', o jogo em causa foi contra o Almería e Ronaldo viu o vermelho por acumulação de amarelos. Primeiro tirou a camisola e depois agrediu um adversário, tudo no espaço de três minutos.