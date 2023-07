Ex-Farense ponderou terminar carreira após terceira lesão no joelho: «Zidane chamou-me...»

O início de carreira de Abner Felipe, que representou o Farense nas últimas três épocas, foi marcado por lesões no joelho que o fizeram ponderar pendurar as chuteiras mais cedo do que o esperado. Entre 2014 e 2018, o lateral-esquerdo, que rumou recentemente aos belgas do RWD Molenbeek, atuou pelo Real Madrid Castilla e foi nessa altura que Zinedine Zidane foi determinante para que não tenha decidido deixar os relvados."Foi uma experiência fantástica, ainda que as coisas não tenham corrido muito bem, porque sofri com lesões no joelho. Mas vejo-a como uma experiência positiva, porque vivi coisas incríveis dentro do clube. Vi grandes jogadores como Marcelo, Benzema, Casemiro, Cristiano Ronaldo, Bale e ter sido treinado por Zidane. Aprendi muito, evoluí muito como jogador e como pessoa", começou por contar o brasileiro, de 27 anos, em entrevista à 'Marca', para depois recordar o que pensou quando se voltou a lesionar no joelho, algo que aconteceu três vezes em dois anos."Estava a treinar e lesionei-me. Naquele momento, já sabia que me tinha lesionado gravemente de novo. Voltei para o balneário e comecei a pensar: 'Vou deixar o futebol'. Porque sabia como foi difícil a recuperação, quanto tempo demorou. Tinha de passar por tudo outra vez e, além disso, foi uma atrás de outra [lesão], não deu tempo nem para esquecer as anteriores. Um mês depois voltei à equipa", contou, prosseguindo: "Ele [Zidane] chamou-me ao escritório dele e disse-me que não me devia retirar ainda, que era muito jovem e que tinha um longo caminho pela frente. Ele teve uma percentagem muito grande de influência na minha decisão de continuar a jogar futebol."