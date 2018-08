Continuar a ler

Ayoub Abou O jogador de 20 anos, que representou o Rayo Majahonda a temporada passada, foi considerado uma peça fundamental para a subida deste clube à 2.ª divisão espanhola, onde realizou 31 jogos e marcou dois golos.

Ayoub Abou, médio marroquino que representou o FC Porto em 2015/16 e 2016/17 nos sub-19, é o mais recente reforço do Real Madrid Castilla. O médio chega aos merengues depois de um acordo com o Getafe, clube onde estava há apenas um mês.O Getafe tinha em mente emprestar o jovem a um emblema de uma divisão inferior mas o interesse do Real Madrid veio alterar tudo.