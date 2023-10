Ex-polícia acusa Florentino Pérez: «Já subornava árbitros antes do Barça»

Os escândalos com árbitros no futebol espanhol continuam na ordem do dia e agora foi a vez de José Manuel Villarejo, ex-comissário da Polícia, acusar Florentino Pérez, presidente do Real Madrid. "Já subornava árbitros antes do Barça", referiu em entrevista à rádio RAC1, acrescentando que a Polícia nada fez porque ele "é intocável" e que quem se atrevesse a denunciá-lo "seria suicida". O Real Madrid reagiu de pronto, anunciando a "apresentação imediata da correspondente ação judicial contra o ex-comissário Villarejo".