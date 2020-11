Faubert e a passagem pelo Real Madrid: «Estava em forma, a cor branca da camisola engorda...»

O francês Julien Faubert não será propriamente um jogador do qual os adeptos do Real Madrid tenham boas memórias. Na verdade, apenas passou uma temporada na capital espanhola, na altura por empréstimo do West Ham, e para a história, mais do que as estatísticas pouco famosas (54 minutos em dois jogos), ficaram alguns episódios nada abonatórios. Um deles envolveu a sua forma física, que segundo o próprio estava no ponto. O problema era outro...





"Nunca fui um jogador magro ou esbelto. Estava em forma, seria da cor da camisola branca que engorda, mas não havia problema. Para demonstrar o teu nível tens de ter a oportunidade". Uma oportunidade que nunca chegou, mas o francês também não ajudou... Como por exemplo naquele dia em que faltou a um treino, na altura por pensar que, como habitual, ao domingo havia folga: "Perguntava sempre a algum jogador que falasse inglês ou ao Lassana Diarra a que horas era o treino. Nessa vez não o fiz e acabei por me tramar", lembrou.Mas, muito para lá da forma física ou do treino falhado, a passagem de Faubert por Madrid ficou marcada pela imagem que correu Mundo onde surge a dormir... no banco de suplentes. Terá sido mesmo assim? "Estava chateado porque não ia jogar outra vez. Não se vê, mas eu tenho os olhos abertos. Dá a sensação que estão fechados, mas não. O passado já lá vai. Às vezes há que inventar histórias para que se fale. O que mais me chateia é que isso afeta os meus filhos. Mas eles sabem que a imagem é falsa. Estava assim a ver o jogo", garantiu o antigo jogador, agora com 37 anos.De Madrid, refira-se, voltou a Inglaterra e a verdade é que viveu a sua melhor temporada na Premier League, com 33 jogos disputados. Depois disso tudo mudaria e, após passagens pela Turquia, Escócia, Finlândia e Indonésia, fecharia a sua carreira na época passada, no modesto Fréjus Saint-Raphaël, da quarta divisão francesa.