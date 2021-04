Fede Valverde infetado com Covid-19 e é mais uma baixa no Real Madrid

O médio Fede Valverde testou positivo ao novo coronavírus, depois de ter estado em contacto com uma pessoa infetada, confirmou esta quarta-feira o Real Madrid.

O uruguaio, de 22 anos, já tinha sido colocado em isolamento no passado sábado, por precaução, tendo falhado a visita dos merengues ao campo do Getafe (0-0), da 33.ª da LaLiga, e não será opção para o encontro desta quarta-feira, em Cádiz, e dificilmente para a receção ao Bétis, no próximo sábado.

Em dúvida está a presença no jogo da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, frente aos ingleses do Chelsea, agendado para a próxima terça-feira, no Estádio Alfredo Di Stefano, em Madrid.

Além de Valverde, Zinedine Zidane não pode contar com os lesionados Luka Modric, Toni Kroos, Sergio Ramos, Lucas Vázquez, Ferland Mendy e Eden Hazard.