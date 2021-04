Fekir: «Zidane na seleção francesa? É normal, têm sorte em tê-lo em Madrid»

Zinedine Zidane, treinador do Real Madrid e antigo internacional francês, tem sido associado a ser o sucessor de Didier Deschamps no comando da seleção francesa. Para Nabil Fekir, esta é uma possibilidade que surge com alguma naturalidade, muito pelos créditos dados pelo técnico na sua ainda curta carreira como treinador principal.





"Zizou já provou ser um grande treinador, eles [Real Madrid] têm muita sorte em tê-lo em Madrid. Próximo selecionador da França? É normal que se fale nele, marcou a história do futebol francês", atirou o criativo do Bétis, que este sábado não pôde marcar presença no duelo entre as duas equipas por estar a cumprir um jogo de suspensão.