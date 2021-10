Fernando Gago e a 'apresentação' a Beckham: «Sentei-me num lugar vazio... que era o dele»

Fernando Gago, antigo médio do Real Madrid, ainda tem na memória o ano de 2007 quando, com apenas 20 anos se transferiu do Boca Juniors para os merengues. Atualmente no comando técnico do Racing Santander, falou sobre as dificuldades que passou nos primeiros tempos em Espanha, devido à morte do seu pai, e recordou um episódio insólito... com David Beckham.





"Na primeira vez que fui convocado sentei-me num lugar que estava vazio porque tinha vergonha de ficar ao lado dos grandes jogadores. Algumas semanas depois, volto a sentar-me lá e vejo o Beckham a vir na minha direção. Pensei logo: 'vai sentar-se aqui, este é o lugar dele'. Baixei a cabeça, e reparei que ele parou à minha frente. Olhou para mim e perguntei-lhe se aquele era o lugar dele. Disse-me que sim, mas insistiu para eu ficar lá. Foi tudo muito natural, tivemos uma relação muito boa durante seis meses. Viajávamos sempre juntos", contou o espanhol à 'DeporTV'.Gago falou também sobre a sua adaptação ao futebol europeu, que apesar de dificultada pela morte do pai, foi levada com "naturalidade". "Passei a jogar ao lado de jogadores com os quais jogava aos 10 anos na PlayStation. Para mim passou a ser normal. Era um plantel de futebol e eu tinha de jogar! [Perder o meu pai] Fez-me crescer. Nunca faltei a qualquer treino e dormia todos os dias no hospital nos 22 dias que esteve internado. O meu rendimento baixou e a minha mãe ouviu um jornalista a criticar-me... o meu irmão queria ir ter com ele!".O antigo médio referiu ainda o lado mau da fama, que ficou mais evidente quando foi pai. "Em muitas coisas até podes aproveitar, como para assinar contratos melhores. Mas apesar de tudo, somos pessoas. Apercebi-me disso quando um dia estava com o meu filho a jogar na rua, e de repente aproximaram-se para me pedir uma fotografia... não nego, mas não 'cortem' esses momentos com o meu filho", rematou.