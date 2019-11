Florentino Pérez: «Estamos num processo de mudança que nos vai levar a novos títulos»

Florentino Pérez afirmou este sábado que o Real Madrid atravessa um período de renovação e garantiu que o clube vai voltar às grandes conquistas num futuro próximo."Depois de vencermos quatro Ligas dos Campeões nas últimas épocas continuamos a liderar o ranking da UEFA pelo sexto ano consecutivo. Temos de perceber o que isso significa num contexto internacional cada vez mais difícil e estamos num processo de mudança que nos vai levar a novos títulos", disse o presidente dos merengues durante uma homenagem aos sócios com 25, 50 e 60 anos de ligação ao clube.Em Madrid, Florentino Pérez destacou as recentes conquistas do clube, sobretudo no futebol e no basquetebol."Vivemos uma das melhores épocas da nossa história. No futebol a equipa foi renovada com talento, grandes jogadores e jovens nos quais temos grande confiança e que representam a identidade do Real Madrid. No basquetebol conquistámos 17 títulos em oito épocas, entre eles duas Ligas dos Campeões. O que vivemos nestas duas modalidades é inesquecível, diria mesmo quase irrepetível, mas somos o Real Madrid e somos forçados a tentar o que parece impossível", vincou Florentino Pérez."Quero transmitir-vos o profundo agradecimento por fazerem do Real Madrid o melhor clube do mundo. Vocês merecem esta homenagem. Estas insígnias simbolizam as lembranças, emoções, aquilo que somos e temos alcançado juntos. Ser sócio do Real Madrid é um privilégio mas também uma enorme responsabilidade"."Queremos que o Bernabéu seja o melhor estádio do mundo, o grande estádio do século XXI.Será uma referência arquitetónica, com a mais recente tecnologia e uma fonte essencial de receitas para o Real Madrid. Será o orgulho da cidade de Madrid".