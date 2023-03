Florentino Pérez falha clássico no Camp Nou

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, vai mesmo falhar a deslocação ao recinto do Barcelona para ver o 'El Clássico'. A informação foi avançada pelo jornal AS, que confirmou que o líder dos merengues irá estar ausente.Embora não haja qualquer confirmação oficial, o jornal espanhol adianta que esta decisão se prende com o 'caso Negreira'. Recorde-se que o silêncio do clube de Madrid em torno da polémica foi quebrado há uma semana quando revelou que exigia respostas . De seguida Joan Laporta, presidente do Barcelona, informou que o habitual almoço entre os presidentes dos dois clubes antes do clássico não se iria realizar. Agora Florentino decidiu não acompanhar a equipa em Camp Nou.Esta é a primeira vez em 20 anos que Florentino Pérez não irá marcar presença no duelo entre Real Madrid e Barcelona. O líder esteve sempre presente nos embates mesmo na altura do caso Figo em 1995 e na pandemia da covid-19.