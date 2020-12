Florentino Pérez: «Nada mais será o mesmo. A reforma do futebol não pode esperar»

No discurso de abertura da Assembleia geral do Real Madrid, através de videoconferência, Florentino Pérez defendeu que é preciso um novo modelo competitivo.





"Nada mais será o mesmo. A pandemia mudou tudo. Tornou-nos mais vulneráveis. É preciso inovar, o futebol precisa de fórmulas que o tornem mais competitivo e emocionante", afirmou o presidente do Real Madrid, recordando que o clube esteve na criação da FIFA, na criação da Taça da Europa e que agora é o momento certo para mudar novamente."Sem todas essas mudanças, o futebol não poderia ter sido o que é hoje, mas precisamos de uma nova mudança. O futebol tem que enfrentar este novo tempo. E é assim que o Real Madrid vai procurar, como diz Infantino, defender os adeptos. Há uma saturação do calendário que torna tudoi muito difícil, até mesmo para os adeptos identificarem que competição estão a disputar. A reforma do futebol não pode esperar e deve ser enfrentada. Temos a responsabilidade de lutar por essa mudança", sublinho Florentino Pérez.