«Florentino Pérez não quer aceitar que se enganou com Bale»

A atualidade do Real Madrid tem Gareth Bale como tema central e o antigo presidente merengue, Ramón Calderón, não fugiu ao tema. Em declarações à Sky Sports, Calderón diz que a provável saída do galês provocou um choque de opiniões entre o presidente Florentino Pérez e o treinador Zinedine Zidane."Ninguém sabe como vai terminar este caso porque o treinador e o presidente têm opiniões diferentes. O Bale é a sua melhor contratação e Florentino Pérez não quer aceitar que se enganou quando pensou que o Gareth podia ser o líder desta equipa, quando foi o Cristiano", começou por dizer.Calderón recorda ainda a altura em que Zidane saiu do Real Madrid após conquistar a Liga dos Campeões, tudo devido a uma "disparidade de critérios"."Zidane deixou-o claro, e fê-lo o ano passado, quando se decidiu demitir quando o presidente não aceitou as suas decisões", disse.