Florentino Pérez: «Temos um carinho especial pelo James Rodríguez»

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, falou aos sócios sobre o presente do clube. Numa assembleia que contou com vários acionistas, o líder dos merengues foi convidado a comentar as últimas contratações, assim como o regresso de James Rodríguez.





"Contratamos seis novos jogadores, entre eles Hazard, um dos melhores do mundo, Jovic, Mendy, Militão, reintegramos o James Rodríguez e ainda chegou o Rodrygo. Por último, o Areola, para substituir o nosso querido Keylor", começou por dizer o responsável madridista, que não poupou elogios ao ex-FC Porto: "James tem um talento enorme. Todos temos um carinho muito especial por ele".Relembre-se que James Rodríguez esteve nas duas últimas épocas ao serviço dos alemães do Bayern Munique, por empréstimo do Real Madrid. Anteriormente, o extremo colombiano, de 28 anos, passou ainda pelos argentinos do Banfield (2008-2010), FC Porto (2010-2014) e Monaco (2014-2015).