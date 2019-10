Florentino vetou Pogba e admitiu transferir Ramos a pensar em Mourinho

Não foram poucas as vezes que Zidane manifestou que gostava de ter Pogba no Real Madrid mas a transferência não se concretizou no último mercado de verão. E segundo o 'Daily Star' há uma explicação para isso: Florentino chumbou a contratação do jogador do Man. United já a ponderar o regresso de Mourinho ao clube.



O jornal inglês escreve também que pela mesma razão, o presidente do Real Madrid pensar vender Sergio Ramos, capitão dos merengues.



As divergências entre Sergio Ramos e Florentino Pérez ficaram bem patentes nos últimos meses. No início de março, o ambiente no balneário do Real Madrid aqueceu após a eliminação da Liga dos Campeões frente ao Ajax. O presidente merengue arrasou a equipa no final do jogo e o defesa que não jogou, respondeu-lhe à letra. "Pagas-me e vou-me embora", terá dito de acordo com o 'As'.



Uma conversa entre os dois serenou os ânimos e no final de maio Florentino explicou que havia uma proposta em cima da mesa.



"Fui até à casa dele [Sergio Ramos]. Estivemos no escritório dele e ele disse-me que tinha um oferta muito importante da China, só que não podiam pagar a transferência. Eu disse-lhe que não podia aceitar", revelou o presidente madridista, em declarações à 'El Transistor'. "É impossível deixar ir o capitão de equipa a custo zero, até porque seria perigoso", frisou.



A relação entre os dois parece no entanto não ter ficado beliscada, já que Florentino foi ao casamento de Sergio Ramos com Pilar Rubio, realizado em junho em Sevilha.