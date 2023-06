Fran García regressa ao Real Madrid

O futebolista Fran García, do Rayo Vallecano, assinou pelo Real Madrid pelas próximas quatro temporadas, num regresso ao clube da sua formação, anunciaram esta sexta-feira os dois emblemas no seu sítio na Internet.

Fran García, de 23 anos, pertenceu às categorias de base do Real Madrid, onde chegou com apenas 14 anos, entre 2013 e 2020. O defesa jogou duas épocas na equipa B (2018/19 e 2019/20) e estreou-se na equipa principal do Real Madrid em 2018.

Em 2020/21, Fran García rumou ao Rayo Vallecano, inicialmente por empréstimo do Real Madrid, clube pelo qual realizou 122 encontros em três temporadas e marcou cinco golos.

O Rayo Vallecano, clube do bairro madrileno de Vallecas, terminou o campeonato na 11.ª posição, com 49 pontos, a 39 do campeão FC Barcelona, enquanto o Real Madrid foi segundo, com 78.

A apresentação oficial do lateral esquerdo Fran García está marcada para segunda-feira, pelas 12 horas locais (11 em Lisboa), na Cidade do Real Madrid.