Funcionário do governo albanês detido por ligação a assalto à casa de Benzema

Alfred Prodani, funcionário do governo albanês, foi detido por estar diretamente ligado ao "roubo com violência" de dezenas de habitações em Espanha, nomeadamente a de Karim Benzema, durante o 'El Clásico' entre Real Madrid e Barcelona em fevereiro de 2019.Prodani, que está acusado de mais 40 roubos em território espanhol desde 2013, é diretor de uma empresa pública de águas na região de Kurbin, e foi detido, segundo a imprensa albanesa, com base em provas "contundentes" e "sem margem para erro".Kreshnik Spahiu, líder do partido nacionalista do país, deixou muitas críticas ao caso, frisando: "[Prodani] Rouba Benzema e colocam-no a diretor. Se tivesse roubado Messi tinha sido eleito ministro".A casa de Benzema, recorde-se, foi assaltada em 27 de fevereiro de 2019, enquanto o avançado francês disputava, no Santiago Bernabéu, as 'meias' da Taça do Rei desse ano frente ao Barcelona, nas quais o Real Madrid saiu derrotado (0-3).