Futuro de Zidane no Real Madrid em risco: possíveis sucessores do francês já são apontados

A pouco mais de dois meses para o final da presente temporada, são muitas as equipas que começam a planear já a próxima época desportiva.





Com seis pontos de atraso para o atual primeiro classificado, o Atlético Madrid, e com a possibilidade de conquistar a Liga dos Campeões em aberto (atualmente nos quartos-de-final da prova), o Real Madrid ainda tem uma palavra a dizer este ano. E estas duas provas poderão significar a continuidade ou não do seu treinador, Zinedine Zidane.

De acordo com o jornal espanhol 'Marca', apesar de o treinador francês ter contrato até 2022, a imprensa espanhola já aponta dois sucessores para o seu lugar, com o alemão Joachim Löw, atual selecionador da Alemanha, e o espanhol Raúl, técnico do Real Madrid Castilla e lenda do clube, são os principais candidatos apontados e que enchem as medidas da massa associativa merengue.

Segundo a mesma fonte, são dois os casos que deixam os adeptos madridistas de pé atrás com o técnico francês, nomeadamente os rendimentos de dois jogadores. São eles Odegaard e Luka Jovic. O internacional norueguês está atualmente emprestado ao Arsenal, enquanto que o avançado internacional sérvio regressou a um lugar onde foi feliz até ao final da temporada, o Eintracht Frankfurt, depois de ambos não terem sido apostas recorrentes em Madrid.