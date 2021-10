Gareth Bale já custou 4 milhões de euros ao Real Madrid... por 50 dias lesionado

Gareth Bale continua a ser um nome muito longe de ser consensual entre os adeptos do Real Madrid e aquilo que se vê esta época é basicamente... mais do mesmo. O galês está há 50 dias lesionado, sem poder ajudar a equipa merengue, isto enquanto continua a receber o seu chorudo salário.





O 'Sport' fez as contas e chegou à incrível quantia de 4 milhões de euros como custo para o Real Madrid com o galês neste período no qual, para todos os efeitos, o extremo não fez mais do que estar no departamento médico. Com um salário bruto anual de 30 milhões de euros por ano (a conta dá mais de 82 mil euros por dia), Bale disputou a sua última partida pelos blancos a 28 de setembro, isto depois de até ter começado bem a temporada, com boas atuações que deixavam água na boca para o que viria.O pior foi que, para mal dos pecados dos merengues, o que se seguiu foi uma ida à seleção galesa para disputar três jogos em setembro (num deles até marcou três golos, diante da Bielorrússia) e uma lesão muscular no regresso, a apenas um dia do duelo com o Celta de Vigo. De lá para cá, Bale não fez mais do que tratar-se, sem que ao cabo de praticamente dois meses tivesse sido dado como recuperado.E com os jogos das seleções a chegarem - há dupla jornada a 13 e 16 de novembro -, o 'Sport' refere que a prioridade de Bale é mesmo ficar apto para jogar pela sua equipa nacional, que para todos os efeitos jogará dois duelos decisivos para tentar chegar ao Mundial'2022. Quanto ao Real Madrid... fica em plano secundário.