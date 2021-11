Gareth Bale lesiona-se na seleção galesa e está fora das contas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois dos sorrisos pela qualificação de Gales para o playoff do Mundial’2022, Bale recuperou o rosto ‘fechado’ em Madrid. O avançado chegou lesionado e vai parar mais três semanas. Esta época, fez apenas três jogos (193 minutos) pelos merengues e não entra em campo desde... 28 de agosto. Bale está em final de contrato e a sua saída no verão permitirá uma ‘folga’ nas contas, de modo a garantir meios para atacar Mbappé. A saída do galês, bem como de Marcelo e Isco permitirá ao clube poupar cerca de 60 M€. Só metade desse valor corresponde ao salário bruto de Bale.