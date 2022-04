Gareth Bale quer abrir um bar em Bristol mas é boicotado pelos vizinhos

Gareth Bale quer abrir um bar no porto de Bristol, um espaço que terá o golfe (uma das suas paixões) como tema, mas os vizinhos não estão a facilitar. Segundo a BBC o problema é o horário do espaço.O bar fica localizado numa zona residencial e está previsto funcionar até às 00h30 de domingo a quarta-feira, e até à 1h30 de quinta a sábado. Os moradores da zona estão preocupados, pois com estes horários temem ser incomodados a horas impróprias.David Mair, presidente da associação de proprietários da zona, já tinha liderado no ano passado um boicote à abertura de outro bar. O espaço acabou por abrir as portas ao público, mas com outros horários.A autarquia de Bristol recebeu uma queixa dos vizinhos e até já agendou uma audiência com um comité de moradores para discutir o assunto.A zona tem alguns bares noturnos, que estão no entanto afastados da zona residencial. O problema é que de ano para ano as zonas de diversão têm vindo a aproximar-se das vivendas e a associação de moradores luta acerrimamente para as afastar.