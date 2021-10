Gareth Bale: «Sou o melhor do Real Madrid a jogar golfe»

Gareth Bale é assumidamente apaixonado por golfe. Uma paixão que já envolveu o jogador do Real Madrid em problemas e polémicas.





Nos últimos dias, o avançado galês assistiu ao vivo ao Open de Espanha em golfe e confessou, à Sky Sports, que apenas um companheiro de equipa dos merengues partilha o gosto pelo golfe. "Só há dois jogadores que praticam golfe no balneário do Real Madrid, por isso, sem dúvida que sou o melhor da equipa a jogar golfe. O Courtois é o outro que joga, mas não é melhor do que eu", brincou o galês, de 31 anos."Sempre que tenho oportunidade e há um torneio a decorrer por perto, vou assistir. Encanta-me o ambiente, o público e a qualidade de jogo", referiu, considerando ainda que os golfistas têm mais pressão do que os futebolistas. "É incrível a qualidade com que jogam, tendo em conta a pressão que têm. O futebol é diferente, porque tens pressão, mas também tens um árbitro. O golfe é um jogo muito mais mental. Pessoalmente sinto mais pressão a jogar golfe do que perante 80 mil espectadores", justificou Bale.