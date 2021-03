'Hacker' ataca site e Twitter do Real Madrid: lesão de Rodrygo afinal era mentira

Fonte do Real Madrid confirmou à imprensa espanhola que o clube foi vítima de um 'hacker', que entrou no site e na conta de Twitter dos merengues, divulgando uma notícia, falsa, de que Rodrygo estaria lesionado, a poucas horas do jogo com a Atalanta, para a Liga dos Campeões.





La primera imagen es de cómo pone el Real Madrid los partes. La segunda, lo que han puesto de Rodrygo.

Insisto Rodrygo NO está lesionado. pic.twitter.com/PWE5IlKKTj — Arancha Rodríguez (@AranchaMOBILE) March 16, 2021

"Depois dos exames realizados ao nosso jogador Rodrygo por parte dos serviços médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão muscular a afetar o tendão no bíceps femoral direito", dizia a comunicação.Concluiu-se que se tratava de um comunicado forjado, mas que rapidamente correu pelas redes sociais. O pai do avançado brasileiro soube da notícia e telefonou ao jogador, surpreendendo-o a dormir. Rodrygo não fazia ideia do que o pai lhe dizia...