«Hazard é apenas um 'gordito' que engordou devido ao sistema e ao dinheiro»

Antigo treinador de judo e atual presidente da Câmara Municipal de Middelkerke, Jean-Marie Dedecker deixou esta semana duríssimas críticas a Eden Hazard. Em conversa com o jornal 'Krant van West-Vlaanderen', Dedecker não poupou nas palavras e mostrou-se pouco entusiasmado com as possibilidades da Bélgica dar boa conta de si no Mundial'2022."Toda a imprensa se queixa dele. Na verdade é apenas um 'gordito' que engordou devido ao sistema e ao dinheiro", comentou o político belga, que ainda tem na memória o momento em que "Georges Leekens o substituiu e foi comer um hamburguer junto ao Estádio Rei Balduíno". Um episódio que, recorde-se, sucedeu em 2011, num encontro com a Turquia.Sobre o Mundial do Qatar, as expectativas são baixas. "Não terão sucesso no Qatar. Alguns jogadores já passaram a melhor fase das suas carreiras. O Kevin De Bruyne tem de deixar de ser suplente. O mesmo aconteceu com o Romelu Lukaku e o Dries Mertens. É uma geração que envelheceu. Oxalá esteja enganado, mas não me parece", acrescentou.